Чему равно изменение импульса автомобиля за 10 с,если модуль равнодействующей всех сил,действующих на него,2800 Н ?

Физика

Чему равно изменение импульса автомобиля за 10 с,если модуль равнодействующей всех сил,действующих на него,2800 Н ?

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