Чему равно изменение импульса автомобиля за 10 с,если модуль равнодействующей всех сил,действующих на него,2800 Н ?
Физика
Чему равно изменение импульса автомобиля за 10 с,если модуль равнодействующей всех сил,действующих на него,2800 Н ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изменение импульса равно произведению силы на время 28000
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