Два пешехода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении.Скорость первого пешехода 3 км\ч, скорость второго 4км\ч. Через 30 мин из этого же пункта вслед за ними вышел третий пешеход, который догнал второго на...

Алгебра

Два пешехода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении.Скорость первого пешехода 3 км\ч, скорость второго 4км\ч. Через 30 мин из этого же пункта вслед за ними вышел третий пешеход, который догнал второго на 30 мин позже, чем первого.Найдите скороть третьего пешехода

Автор: Гость