Два пешехода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении.Скорость первого пешехода 3 км\ч, скорость второго 4км\ч. Через 30 мин из этого же пункта вслед за ними вышел третий пешеход, который догнал второго на...
Алгебра
Два пешехода вышли одновременно из одного пункта и идут в одном направлении.Скорость первого пешехода 3 км\ч, скорость второго 4км\ч. Через 30 мин из этого же пункта вслед за ними вышел третий пешеход, который догнал второго на 30 мин позже, чем первого.Найдите скороть третьего пешехода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лень писать... ладно x-время до встречи первого и третьего y-скорость третьего, тогда 0,5*3+3*x=x*y 2+(x+0,5)*4=y*(x+0,5) из системы приравниваем оба уравнения к xy получаем 1,5+3*x=2+4*x+2-0,5*y y=2*x+5; подставлем в первое уравнение 1,5+3*x=2*x*x+5*x 4*x*x+4*x-3=0 x=-3/2 или x=1/2 (-3/2 - не подходит) x=1/2 -> y=6 Скорость третьего пешехода - 6 км/ч
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