найдите углы равнобедренной трапеции,если один её из углов на 30° больше второго
Геометрия
найдите углы равнобедренной трапеции,если один её из углов на 30° больше второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сума углов трапеции 360 у равнобедренной по 2 одинаковых угла отсуда 2х+2(х+30)=360 4х=300 х=75. Ответ: два острых угла по 75 градусов, а два тупых (у основания) по 105
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
опредилить длину электромагнитных волн в воздухе ,излучаемых колебательным контуром ёмкостью 3 нФ и индуктивностью 0.012 Гн?
Математика
Химия
Экономика