Какой объём водорода выделяется при взаимодействии цинка с сульфатной кислотой массой 49г?

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Уравнение реакции: Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 Молекулярная масса H2SO4 = 98 г/моль Составляем пропорцию: 98 г серной кислоты вытесняют 22,4 л водорода 49 г серной кислоты вытесняют Х л водорода. Находим Х: Х=49 г * 22,4 л/98 г= 11,2 л. Ответ: При взаимодействии цинка с серной кислотой массой 49 г выделится 11,2 л водорода.