сколько граммов алюминия надо взять для получения 4,48 л водорода при взаимодействии AL с раствором серной кислоты?

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Записываем реакцию взаимодействия: 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 Молекулярная масса алюминия 27 г/моль. Составляем пропорцию: Из 2*27 граммов алюминия образуется 3*22,4 л водорода Из Х граммов алюминия образуется 4,48 л водорода Находим Х: Х=2*27 г * 4,48 л/(3*22,4л)=3,6 г Ответ: для получения 4,48 л водорода при взаимодействии алюминия и раствора серной кислоты, необходимо 3,6 граммов алюминия