от станции A до станции B поезд едет7,8 часов.если скорость поезда будет на 10км\ч меньше , то для преодаления этого пути он затратит времени на 1 ч 30 мин больше . найдите расстояние между станциями A и B
Математика
от станции A до станции B поезд едет7,8 часов.если скорость поезда будет на 10км\ч меньше , то для преодаления этого пути он затратит времени на 1 ч 30 мин больше . найдите расстояние между станциями A и B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость поезда сначала будет х, то 2 скорость будет х-10 Получаем уравнение 7,8х=9,3*(х-10) 7,8х=9,3х-93 -1,5х=-93 х=62км/ч То всё расстояние равно 62*7,8=483,6 (км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
вычислите объем водорода(н.у.) который потребуется для восстановления 928 кг оксида вольфрама(6) содержащего 25% примесей.вычислите кол-во металла ...
Математика
Два катера движутся на встречу друг другу сейчас между ними 25км.Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого.Найдите скорость каждого ка...
Математика
В детском саду имеется 20 велосипедов-трехколесных и двухколесных.У все велосипедов 55 колес.Сколько двухколесных велосипедов в детском саду?