от станции A до станции B поезд едет7,8 часов.если скорость поезда будет на 10км\ч меньше , то для преодаления этого пути он затратит времени на 1 ч 30 мин больше . найдите расстояние между станциями A и B

Математика

от станции A до станции B поезд едет7,8 часов.если скорость поезда будет на 10км\ч меньше , то для преодаления этого пути он затратит времени на 1 ч 30 мин больше . найдите расстояние между станциями A и B

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