Два катера движутся на встречу друг другу сейчас между ними 25км.Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого.Найдите скорость каждого катера,если известно,что они встретятся через 5/12ч.
Математика
Два катера движутся на встречу друг другу сейчас между ними 25км.Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого.Найдите скорость каждого катера,если известно,что они встретятся через 5/12ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость одного катера = х, тогда скорость второго 7/8х, тогда (х +7/8х) - это расстояние, на которое они сближаются каждый час, а так как по условию задачи они встретятся через 5/12 ч, то есть пройдут за это время 25 км, то составим уравнение: 5/12 * (х +7/8х) = 25 х +7/8х = 25 :5/12 х +7/8х = 60 15/8х = 60 х = 60 :15/8 х = 32 (км/ч) - скорость одного катера 7/8 * 32 = 28 (км/ч) Ответ: 32км/ч и 28км/ч.
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