Самый грязный водоём в мире.
Українська література
Самый грязный водоём в мире.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САМАЯ ГРЯЗНАЯ РЕКА В МИРЕ - ЦИТАРИУМ,РАСПОЛОЖЕННАЯ В ИНДОНЕЗИИ. ОНА НАПОМИНАЕТ СВАЛКУ ПЛАСТМАСС,БЫТОВОГО МУСОРА,ВРЕДНЫХ ХИМИКАТОВ.
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