обьём прямоугольного параллелипипида 1248см кубических.Его длина 13 см,а ширина 8.найдите высоту параллелипипида

Математика
обьём прямоугольного параллелипипида 1248см кубических.Его длина 13 см,а ширина 8.найдите высоту параллелипипида
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Гость:
1248\13\8=12 высота=12
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