почему можно наэлектризовать трением эбонитовую палочку держа её в руке а металлический стержень нельзя?

Физика
почему можно наэлектризовать трением эбонитовую палочку держа её в руке а металлический стержень нельзя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что металл проводник. И заряд быстро попадет на тело. А эбонит - диэлектрик и заряды по нему очень медленно перемещаются.
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