в магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?

Математика
в магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180:6=30 бидонов было всего 2) 90:30=3 бидона осталось
Гость:
1) 180:6=30 (кг) сметаны в одном бидоне 2) 180-90=90 (кг)сметаны осталось 3) 90:30=3 Ответ: осталось 3 бидона со сметаной.
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