в магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?

Математика

в магазине было 180 кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?

Автор: Гость