Чему равен угол если он в 3раза меньше смежного с ним угла?

Геометрия
Чему равен угол если он в 3раза меньше смежного с ним угла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма смежных углов =180 градусам следовательно x+3x=180 4x=180 x=25
Гость:
сумма смеж углов =180 1+3=4 180\4=45 это твой угол т к смежный с ним =45*3=135 проверим 135+45=180
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