Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80 км. Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч, а против течение -за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.
Алгебра
Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80 км. Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч, а против течение -за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80\4=20 км в час по теч 80\5=16 км в час против теч (20-16)/2=2 км в час теч реки 16+2=18 скор лод
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