Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80 км. Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч, а против течение -за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.

Алгебра

Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80 км. Это расстояние лодка проплывает по течению реки за 4 ч, а против течение -за 5ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки.

Автор: Гость