Дюралюминиевый сплав, состоящий из 83 частей алюминия, 5 частей меди, 1 части марганца, 1 части магния (по массе). Какова масса куска, если меди больше, чем магния на 84 гр

Математика
Дюралюминиевый сплав, состоящий из 83 частей алюминия, 5 частей меди, 1 части марганца, 1 части магния (по массе). Какова масса куска, если меди больше, чем магния на 84 гр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 част меди - 1 часть маг= 4 ч=84 гр 1ч=84/4=21гр 83+5+1+1=90 част 90*21=1890гр
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