Дюралюминиевый сплав, состоящий из 83 частей алюминия, 5 частей меди, 1 части марганца, 1 части магния (по массе). Какова масса куска, если меди больше, чем магния на 84 гр

Математика

Дюралюминиевый сплав, состоящий из 83 частей алюминия, 5 частей меди, 1 части марганца, 1 части магния (по массе). Какова масса куска, если меди больше, чем магния на 84 гр

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