Фвтомобиль массои0,5 т,движущийся со скоростью 72км/ч.Какой кинетической энергией обладает автомобиль?
Физика
Фвтомобиль массои0,5 т,движущийся со скоростью 72км/ч.Какой кинетической энергией обладает автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е(к)=mv²/2. m-есть, v- тоже! вперед!
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