сторона прямоугольника в два раза больше другой его стороны,Найти расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до прямых,содержащих его стороны,если пложадь прямоугольника равна 32 сантиметра квадратных

Геометрия
сторона прямоугольника в два раза больше другой его стороны,Найти расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до прямых,содержащих его стороны,если пложадь прямоугольника равна 32 сантиметра квадратных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сторона=х 2 стор = 2х х*2х=32 2х в квадате = 32 х в квадрате = 16 х=4 2х=8 прямоугольник пересечением диогоналей делится пополам значит расстояние от точки пересечения до стороны равно 2х/2==х=4
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