сторона прямоугольника в два раза больше другой его стороны,Найти расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до прямых,содержащих его стороны,если пложадь прямоугольника равна 32 сантиметра квадратных

Геометрия

сторона прямоугольника в два раза больше другой его стороны,Найти расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до прямых,содержащих его стороны,если пложадь прямоугольника равна 32 сантиметра квадратных

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