Сила 2мН действует на тело с массой 5г. Найдите ускорение,с которым движется тело

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По закону Ньютона: F=ma, откуда a=F/m а=2*0,001Н/(5*0,001 кг)=0,4 м/с2 0,001 - коэффициент перевода миллиньютонов в ньютоны и граммов в килограммы Ответ: ускорение, с которым движется тело составляет 0,4 метра за секунду в квадрате (м/с2)