вероятность попадания в цель при стрельбе из трёх орудий такова: 0,75; 0,8; 0,85. какова вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех орудий?

Математика

вероятность попадания в цель при стрельбе из трёх орудий такова: 0,75; 0,8; 0,85. какова вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех орудий?

Автор: Гость