вероятность попадания в цель при стрельбе из трёх орудий такова: 0,75; 0,8; 0,85. какова вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех орудий?

Математика
вероятность попадания в цель при стрельбе из трёх орудий такова: 0,75; 0,8; 0,85. какова вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех орудий?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.8 среднее орифметическое всех вероятностей
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