Вероятность стандартности изделия = 0.2. Найти вероятность, что из 3 изделий 2 нестандартны.
Математика
Вероятность стандартности изделия = 0.2. Найти вероятность, что из 3 изделий 2 нестандартны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3= 0.66 66 процентов нестандартности
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