Треугольник АВС прямоугольный Уг. А - 90 градусов АВ - 8 см ВС - 17 см Из уг. А опущена высота АД Найти АД
Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный Уг. А - 90 градусов АВ - 8 см ВС - 17 см Из уг. А опущена высота АД Найти АД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=(a*b)\c c^2=a^2+b^2 C^2=17^2=8^2=353 h=17*8\ √353=136\ √353=приблежен136\18,8=7,2см
Гость:
По т. Пифагора найдём второй катет: АС^2 = ВС^2 - АВ^2; АС^2 = 17^2 - 8^2; АС^2 = 289 - 64; АС^2 = 225; АС = 15 см. Площадь рана 0,5*АВ * АС = 0,5 * 8 * 15 = 60 см2 Так как АД высота, то АД = 2S : ВС = 2*60 :17 = 120/17 = 7 цел 1/17 см
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