стриж пролетел за 10 с путь 800м.может ли он обогнать элекровоз ВЛ-23 движущийся со скоростью 90км/ч

Физика

стриж пролетел за 10 с путь 800м.может ли он обогнать элекровоз ВЛ-23 движущийся со скоростью 90км/ч

Автор: Гость