стриж пролетел за 10 с путь 800м.может ли он обогнать элекровоз ВЛ-23 движущийся со скоростью 90км/ч
Физика
стриж пролетел за 10 с путь 800м.может ли он обогнать элекровоз ВЛ-23 движущийся со скоростью 90км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800 :10 =80 м/сек =288 км/ч 90 км/ч = 25 м /сек 25 м/сек < 80 м/сек , значит стриж может обогнать электровоз
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