2 машины должны пройти один и тот же путь. За час 1-я машина прошла 5/16 а 2-я 6/17 (через дробь)этого пути какой автомашине осталось идти меньше?
Математика
2 машины должны пройти один и тот же путь. За час 1-я машина прошла 5/16 а 2-я 6/17 (через дробь)этого пути какой автомашине осталось идти меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приведем к общему знаменателю 5\16=85\272 6\17=96\272 96>85 значит 2й машине осталось идти меньше
Гость:
5/16 = 85/272 < 6/17 = 96/272 / Второй машине осталось идти меньше
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