2 машины должны пройти один и тот же путь. За час 1-я машина прошла 5/16 а 2-я 6/17 (через дробь)этого пути какой автомашине осталось идти меньше?

Математика

2 машины должны пройти один и тот же путь. За час 1-я машина прошла 5/16 а 2-я 6/17 (через дробь)этого пути какой автомашине осталось идти меньше?

Автор: Гость