3(-2x+1)-2(x+13)=7x-4(1-x)
Алгебра
3(-2x+1)-2(x+13)=7x-4(1-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(-2x+1)-2(x+13)=7x-4(1-x) -6х+3-2х-26=7х-4+4х -6х-2х-4х-7х=26-4-3 -19х=19 х=19:(-19) х=-1
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