почему лёгкие пресмыкающихся имеют ячеистое строение

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пресмыкающиеся - более эволюционно продвинутые животные по сравнению с земноводными, в процессе эволюции происходит усложнение как структуры, так и функции. строение легких позволяет обеспечить более высокие потребности пресмыкающихся в кислороде, т.к. уровень обмена веществ у них выше чем у амфибий. кстати у змей, в связи с их своеобразной формой тела, легкое единственное