почему лёгкие пресмыкающихся имеют ячеистое строение
Биология
почему лёгкие пресмыкающихся имеют ячеистое строение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пресмыкающиеся - более эволюционно продвинутые животные по сравнению с земноводными, в процессе эволюции происходит усложнение как структуры, так и функции. строение легких позволяет обеспечить более высокие потребности пресмыкающихся в кислороде, т.к. уровень обмена веществ у них выше чем у амфибий. кстати у змей, в связи с их своеобразной формой тела, легкое единственное
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