маша и даша купили несколько воздушных шаров, причём одна из них купила на 12 шаров больше другой,сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 воздушных шаров.Решение и схема задачи

Математика
маша и даша купили несколько воздушных шаров, причём одна из них купила на 12 шаров больше другой,сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 воздушных шаров.Решение и схема задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 варианта 1) 18+12=30 если 18 считать за минимальное кол -во купленных шаров 2) 18-12=6 если 18 считать за максимальное кол -во купленных шаров
Гость:
Задача имеет два решения: 1) Если Маша купила больше чем Даша, то 18 - 12 = 6 (ш) 2) Если Маша купила меньше чем Даша, то 18 + 12 = 30 (ш)
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