диагонали ромба относятся как 2:3, а их сумма равна 25 см. найдите площадь ромба.
Геометрия
диагонали ромба относятся как 2:3, а их сумма равна 25 см. найдите площадь ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 25/5=5 приходится на одну часть 5*2=10 5*3=15 S=1/2 * d1 * d2 S=1\2*10*15=75 см^2
Гость:
Пусть коэффициент пропорции равен х, тогда 1 диагональ равна 2х, а вторая 3х. 2х + 3х = 25; 5х = 25; х = 5.Тогда 5 * 2 = 10 (см) 1 диагональ; 5 * 3 = 15 (см) 2 диагональ площадь S = 0,5 * d1 * d2; S = 0,5 * 10 * 15 = 75 см2
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