зачеркнуть в сумме: 11111+77777+99999=188887 двенадцать цифр так, чтобы сумма оставшихся чисел была равна 20000

Математика

зачеркнуть в сумме: 11111+77777+99999=188887 двенадцать цифр так, чтобы сумма оставшихся чисел была равна 20000

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