sin24 cos36+sin36cos24

Математика
sin24 cos36+sin36cos24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: sin24 cos36+sin36cos24=sin(24+36)=sin(60)=0,866 (корень из трёх деленный на два)
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