sin24 cos36+sin36cos24
Математика
sin24 cos36+sin36cos24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: sin24 cos36+sin36cos24=sin(24+36)=sin(60)=0,866 (корень из трёх деленный на два)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К 300 г. раствора с массовой долей карбоната калия 5% прилили 300 г. раствора с массовой долей серной кислоты 5%.Вычислить объем выделившегося газа.
Математика
За первый час автомобиль проехал 2/5 пути, а за второй час на 3/20 пути меньше. Какую часть пути ему осталось проехать?