К 300 г. раствора с массовой долей карбоната калия 5% прилили 300 г. раствора с массовой долей серной кислоты 5%.Вычислить объем выделившегося газа.

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m(K2CO3)=300*0.05=15г m(H2SO4)=300*0.05=15 г n(K2CO3)=15/138=0.11 моль (М=138 г/моль) n(H2SO4)=15/98=0.15 моль (М=98 г/моль) K2CO3+H2SO4=K2SO4+H2O+CO2 соотношение хим.количества карбоната калия и серной кислоты по уравнению реакции 1:1,но поп условию 0,11:0,15. следовательно карбонат калия в недостатке, рассчитываем по нему х=n(CO2)= 0.11*1=0.11 моль V(CO2)=0.11*22.4=2.464 дм3=2,5дм3