За первый час автомобиль проехал 2/5 пути, а за второй час на 3/20 пути меньше. Какую часть пути ему осталось проехать?
Математика
За первый час автомобиль проехал 2/5 пути, а за второй час на 3/20 пути меньше. Какую часть пути ему осталось проехать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{2}{5}-\frac{3}{20}=\frac{8}{20}-\frac{3}{20}=\frac{5}{20}[/latex] часть авто проехало за 2-й час [latex]\frac{2}{5}+\frac{5}{20}=\frac{8}{20}+\frac{5}{20}=\frac{13}{20}[/latex] проехало авто за 2 часа [latex]- \frac{13}{20}=\frac{20}{20}-\frac{13}{20}=\frac{7}{20}[/latex] пути осталось проехать
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