За первый час автомобиль проехал 2/5 пути, а за второй час на 3/20 пути меньше. Какую часть пути ему осталось проехать?

Математика

За первый час автомобиль проехал 2/5 пути, а за второй час на 3/20 пути меньше. Какую часть пути ему осталось проехать?

Автор: Гость