в бассейн, площадь которого равна 1 га, налили 1000 000 литров воды. Можно ли в этом бассейне провести соревнования для учеников 5 класса?
Математика
в бассейн, площадь которого равна 1 га, налили 1000 000 литров воды. Можно ли в этом бассейне провести соревнования для учеников 5 класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га = 10 000 метров квадратных 1 000 000 литров = 1 000 метров кубических. Высота столба воды рассчитывается как отношение объема воды к ее площади: Высота=1000 метров кубических / 10 000 метров квадратных = 0,1 м. В задаче стоит вопрос "Можно ли в этом бассейне провести соревнования для учеников 5 класса?". Ответ: можно провести любые соревнования для учеников 5-го класса, кроме плавания, так как столб воды 0,1 м (10 см).
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