запишите термохимическое уравнение реакции горения метана если известно что при сгорании 5,6 л этого газа выделяется 225 кДж теплоты
Химия
запишите термохимическое уравнение реакции горения метана если известно что при сгорании 5,6 л этого газа выделяется 225 кДж теплоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
225 кДж СH4+2O2=CO2+2H2O+Q n(CH4)=5.6/22.4=0.25 моль 0,25 моль- 225 кдж 1 моль - х кДж х = 225/0,25=900 кДж СH4+2O2=CO2+2H2O+900кДж
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