запишите термохимическое уравнение реакции горения метана если известно что при сгорании 5,6 л этого газа выделяется 225 кДж теплоты

Химия

запишите термохимическое уравнение реакции горения метана если известно что при сгорании 5,6 л этого газа выделяется 225 кДж теплоты

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