Сколько нужно взять льда (0градусов) чтобы остудить 400г воды (18 градусов) до 2 градусов по цельсию

Физика

Сколько нужно взять льда (0градусов) чтобы остудить 400г воды (18 градусов) до 2 градусов по цельсию

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