Сколько нужно взять льда (0градусов) чтобы остудить 400г воды (18 градусов) до 2 градусов по цельсию

Физика
Сколько нужно взять льда (0градусов) чтобы остудить 400г воды (18 градусов) до 2 градусов по цельсию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустимо що 100г льоду охолоджують 1/4 води. 4,5*3,5=15,75градуса потрібно взяти 350г льоду
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