ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах

Математика

ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах

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