ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах

Математика
ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+39=96 см P=(57+96)*2=306 см 306см=30,6 дм=3,06м
Гость:
1) 57 + 39 = 96 (см) длина; 2) Р = 2 * (57 + 96) = 2 * 153 = 306 (см) = 30,6 дм = 3,06 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
поезд,идущий со скоростью 68 км/ч,проходит расстьяние между городами за 6 часов.Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать1,8 этого расст...
Ответить
Химия
Через воду пропустили 33,6 л сірчистого газу (Сульфур 4 Оксид) .Розрахуйте кількість речовинита масу продукту,що утворився.
Ответить
Русский язык
Сочинение-описание "Последовательность ремонтирования велосипеда" с наречиями "сначала,затем,потом,после этого,наконец"
Ответить
Геометрия
найдите высоту ромба, сторона которого равна 6,5 см, а площадь- 26 см
Ответить
Математика
В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 ...
Ответить