ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах
Математика
ширина прямоугольника 57 см. Это на 39 см меньше длины.Найди периметр прямоугольника и вырази его в метрах, дециметрах,сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+39=96 см P=(57+96)*2=306 см 306см=30,6 дм=3,06м
Гость:
1) 57 + 39 = 96 (см) длина; 2) Р = 2 * (57 + 96) = 2 * 153 = 306 (см) = 30,6 дм = 3,06 м
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