В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 кг больше,чем для кошек.Сколько корма куплено для попугаев.

Математика

В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 кг больше,чем для кошек.Сколько корма куплено для попугаев.

Автор: Гость