В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 кг больше,чем для кошек.Сколько корма куплено для попугаев.
Математика
В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 кг больше,чем для кошек.Сколько корма куплено для попугаев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+16=28 43-28-12=3 кг корма купили для попугаев
Гость:
для кошек 12 собак 12+16=28 попугаев 43-(28+12)=3кг
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