определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.
Русский язык
определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
акаДемия: д – парный звонкий и МЯГКИЙ; аТелье: т –парный глухой и МЯГКИЙ (л – тоже МЯГКИЙ); беРет: р- непарный звонкий и МЯГКИЙ; гроТекс: т - парный глухой и МЯГКИЙ.
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