определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.

Русский язык
определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
акаДемия: д – парный звонкий и МЯГКИЙ; аТелье: т –парный глухой и МЯГКИЙ (л – тоже МЯГКИЙ); беРет: р- непарный звонкий и МЯГКИЙ; гроТекс: т  - парный глухой и МЯГКИЙ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Стороны прямоугольника относятся как 7:6, а его площадь равна 168 см2.Найти стороны.
Ответить
Математика
Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?
Ответить
Математика
нок чисел 6 4 12
Ответить
Математика
у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?
Ответить
Химия
сколько грамм хлорида калия необходимо взять для приготовления 150 мл 8% раствора NaCl с плотностью p=1.056г/мл
Ответить