определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.

Гость: Гость:

акаДемия: д – парный звонкий и МЯГКИЙ; аТелье: т –парный глухой и МЯГКИЙ (л – тоже МЯГКИЙ); беРет: р- непарный звонкий и МЯГКИЙ; гроТекс: т - парный глухой и МЯГКИЙ.