Стороны прямоугольника относятся как 7:6, а его площадь равна 168 см2.Найти стороны.
Алгебра
Стороны прямоугольника относятся как 7:6, а его площадь равна 168 см2.Найти стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х длина 6х ширина 7х * 6х =42 42х^2=168 х^2 =4 х1= -2 х2= 2 7*2 =14 см длина 6*2 =12 см ширина S =14 *12 =168 кв.см площадь прямоугольника
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