Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?
Математика
Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треуг. всегда = 180 градусов; Описание: пусть С = х, тогда, А = 5х, а В = (1,8 * 5х); Уравнение: х + 5х + (1,8 * 5х) = 180; х+ 5х + 9х = 180; 15х = 180; (хм, получится не целое число) х = 12; Решение: 1) 5 * 12 = 60; 2) 1,8 * 60 = 108. Ответ бредовый какой-то: 12 градусов, 60 градусов, 108 градусов. =)
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