Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?

Математика

Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?

Автор: Гость