сколько грамм хлорида калия необходимо взять для приготовления 150 мл 8% раствора NaCl с плотностью p=1.056г/мл
Химия
сколько грамм хлорида калия необходимо взять для приготовления 150 мл 8% раствора NaCl с плотностью p=1.056г/мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитаем массу раствора: масса раствора=объем раствора умножить на плотность 150 мл * 1,056 г/мл=158,4 г Содержание вещества в растворе равняется массе вещества отнесенной к массе раствора, что означает, что масса вещества равняется массе раствора, умноженной на содержание вещества в растворе. М=158,4 г * (8%/100)=12,672 г. Ответ: 12,672 г.
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