На тело массой 1кг дествует сила 10 Н. Найти ускорения тела
Физика
На тело массой 1кг дествует сила 10 Н. Найти ускорения тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса(m)= 1 кг;сила тяжести(F )=10Н.Уксорение(a)-? Формула:a=F делить на m ответ метры/секунду в квадрате
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