ЗАПИШИТЕ ТРИ ОБЩИХ КРАТНЫХ ЧИСЕЛ 8 И 12.

Математика
ЗАПИШИТЕ ТРИ ОБЩИХ КРАТНЫХ ЧИСЕЛ 8 И 12.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее общее кратное данных чисел равно 24 Также общие кратные для чисел 8 и 12 есть числа 48 и 72
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