запишите три общих кратных числа 8 и 12.
Математика
запишите три общих кратных числа 8 и 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кратное 8 и 12 это числа: 24, 48 и 72
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