книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?

Математика

книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?

Автор: Гость