книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?

Математика
книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть карандаш равен х, тогда книга 5х, альбом 3х и альбом х+28. Составляем уравнение 3х=х+28 3х-х-28=0 2х=28 х=14 карандаш стоит 14 рублей книга 14*5=70 рублей
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