основания прямоугольной трапеции равны 9см и 18см, а большая боковая сторона 15см. Найдите полощадь трапеции.решить с помощью теоремы пифагора

Геометрия
основания прямоугольной трапеции равны 9см и 18см, а большая боковая сторона 15см. Найдите полощадь трапеции.решить с помощью теоремы пифагора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтрапеции равна произведению полусуммы её оснований на высоту. 1. Проведём высоту от меньшего основания к большему. 2. В полученном треугольнике квадрат гипотенузы(большая сторона, равная 15см) будет равен сумме квадратов катетов(первый катет - высота, которую нужно найти, второй - часть большего основания.) 3. Высота будет равна меньшей боковой стороне, значит первый катет будет равен 18-9=9см. с2=a2+b2 225см=x2+81 x2=225-81 x2=144 x=12, высота трапеции равна 12см. Sтрапеции=0,5(9+18)*12=13,5*12=162см2
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