в двух бочках40 литров воды когда из одной в другую перелили в 3 раза больше чем в ней было в бочках стало порвну сколько было изначально в каждой бочке
Математика
в двух бочках40 литров воды когда из одной в другую перелили в 3 раза больше чем в ней было в бочках стало порвну сколько было изначально в каждой бочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/2=20 лит в бочке стало 1+3=4 20/4=5 л изначально в одной бочке 40-5=35 л было во второй
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