в двух бочках40 литров воды когда из одной в другую перелили в 3 раза больше чем в ней было в бочках стало порвну сколько было изначально в каждой бочке

Математика

в двух бочках40 литров воды когда из одной в другую перелили в 3 раза больше чем в ней было в бочках стало порвну сколько было изначально в каждой бочке

Автор: Гость