2-4x+5y=0 выразить каждую переменную через другую
Алгебра
2-4x+5y=0 выразить каждую переменную через другую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-4x+5y=0 -4x+5y=-2 -4x=-2-5y 4x=2+5y x=(2+5y)/4 2-4x+5y=0 5y=4x-2 y=(4x-2)/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Ваш друг считает себя неудачником и никчёмным человеком.как можно помочь товарищу повысить свою самооценку?
Экономика
Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?
Физика
Человек масса которого 60 кг,держит на плечах ящик массой 10кг. С какой силой человек давит на землю?
Геометрия
Верхні кінці двох вертикальних стовпів,які знаходяться на відстані 3,4 м один від одного, з'єднано поперечкою. Висота одного стовпа 5,8 м, а другог...