Площадь 60 га составляет 0,75 площади поля. Чему равна площадь поля

Математика
Площадь 60 га составляет 0,75 площади поля. Чему равна площадь поля
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60------75% ?----100% 60*100/75=80 га равна площадь поля
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