x-y\x в степени 1\2 + y в степени 1\2
Алгебра
x-y\x в степени 1\2 + y в степени 1\2
Ответ(ы) на вопрос:
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(x-y)/(x½-y½)=((x½-y½)*(x½+y½))/(x½-y½)=(x½+y½)
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