что означает понятие "социальная мобильность"? Каковы её виды?

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это изменение индивидом или группой места,занимаемого в социальной структуре,перемещение из одного социального слоя в другой или в пределах одного и того же социального слоя.Различают высокую и низкую социальные мобильностию.Примером высокой соц. мобильности является США,а низкой Индия