В семье,где оба родителя имели нормальное зрение и имели один-тёмные,а другой- светлые волосы,родился ребёнок со светлыми волосами. Какова вероятность появления в семье близоруких детей с тёмными волосами ? Известно,что тёмные ...

Биология

В семье,где оба родителя имели нормальное зрение и имели один-тёмные,а другой- светлые волосы,родился ребёнок со светлыми волосами. Какова вероятность появления в семье близоруких детей с тёмными волосами ? Известно,что тёмные волосы доминируют над светлыми,а близорукость - рецессивный признак.

Автор: Гость