В семье,где оба родителя имели нормальное зрение и имели один-тёмные,а другой- светлые волосы,родился ребёнок со светлыми волосами. Какова вероятность появления в семье близоруких детей с тёмными волосами ? Известно,что тёмные ...
Биология
В семье,где оба родителя имели нормальное зрение и имели один-тёмные,а другой- светлые волосы,родился ребёнок со светлыми волосами. Какова вероятность появления в семье близоруких детей с тёмными волосами ? Известно,что тёмные волосы доминируют над светлыми,а близорукость - рецессивный признак.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: А -тём.вол. а-св.вол. в-близорукость В-норм.зр. F1 -? р жен.зн.АаВВ х муж. зн. ааВВ Г АВ аВ аВ F1 АаВВ-тем.вол.норм.зрение ааВВ-св.вол.норм.зрение по генотипу:1;1 по фенотипу:1:1
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